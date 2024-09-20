❤️🌺 Эменике - футболист честной судьбы: в 2018-м развелся с Мисс Нигерия-2013, чтобы жениться на Мисс Нигерия-2014 🤣

Каждый уважающий себя фанат «Спартака» знает, кто такой Эммануэль Эменике.

Этого гиганта атаки забыть невозможно: 21 гол в 42 матчах за красно-белых!

Но вы знали один любопытный факт о нигерийце?

В 2018 году он женился на Ихеоме Ннади - Мисс Нигерия-2014. Ради нее Эммануэль бросил Эзинне Акудо Аниоху - Мисс Нигерия-2013.

От нее ушел.

К ней пришел.

И живет припеваюче.

Фанаты оценили характер экс-спартаковца.

💭 «Это переиздание».

💭 «Менталитет победителя».

💭 «Like a boss».

💭 «Легенда».

💭 «Мой ######».