❤️🌺 Эменике - футболист честной судьбы: в 2018-м развелся с Мисс Нигерия-2013, чтобы жениться на Мисс Нигерия-2014 🤣
Каждый уважающий себя фанат «Спартака» знает, кто такой Эммануэль Эменике.
Этого гиганта атаки забыть невозможно: 21 гол в 42 матчах за красно-белых!
Но вы знали один любопытный факт о нигерийце?
В 2018 году он женился на Ихеоме Ннади - Мисс Нигерия-2014. Ради нее Эммануэль бросил Эзинне Акудо Аниоху - Мисс Нигерия-2013.
От нее ушел.
К ней пришел.
И живет припеваюче.
Фанаты оценили характер экс-спартаковца.
💭 «Это переиздание».
💭 «Менталитет победителя».
💭 «Like a boss».
💭 «Легенда».
💭 «Мой ######».