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😮 Топ-5 величайших игроков от Головина 🐐

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Хавбек «Монако» Александр Головин недавно поучаствовал в постоянном опросе издания GOAL, цель которого узнать топ-5 величайших футболистов у героя.

Прежде, чем посмотреть, напишите свой прогноз в комментариях.

Кого угадали?

logoЛионель Месси
Клубы
logoКриштиану Роналду
logoАлександр Головин
logoМонако
logoПеле
logoРоналдо
logoДиего Марадона