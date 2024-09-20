😮 Топ-5 величайших игроков от Головина 🐐
Хавбек «Монако» Александр Головин недавно поучаствовал в постоянном опросе издания GOAL, цель которого узнать топ-5 величайших футболистов у героя.
Прежде, чем посмотреть, напишите свой прогноз в комментариях.
Кого угадали?
Дальше уже вкусовщина
https://www.sports.ru/football/blogs/3202481.html
2.Пеле
3.Марадона
Монументальная тройка.
4. Кройф
5. Кайзер Франц
А вот со второй пятёркой сложно, но я попробую
6. РоналдУ
7. Зидан
8. Зико
9. Роналдиньо
10. Бергкамп