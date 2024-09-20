От Мбаппе до Нету: топ-5 самых дорогих игроков Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций 2024/25 💰

Европейский сезон стартовал. Уже состоялись первые матчи Лиги чемпионов в обновленном форме, гонка в Лиге Европы и Лиге конференций начнется на следующей неделе. А это значит, что самое время посмотреть, кто из звезд турниров входит в число самых дорогих игроков.

В Лиге чемпионов, что неудивительно, доминируют главные фавориты – «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити».

В Лиге Европы больше разнообразия: в лидеры выбился «Галатасарай», арендовавший Виктора Осимхена, «Атлетик» и «МЮ» стараются не отставать, а «Тоттенхэм» берет количеством - в топ-5 сразу два представителя английского клуба.

А вот в Лиге конференций все однозначно - «Челси» только начинает борьбу за трофей, зато статус самой дорогой команды турнира уже у англичан в руках.