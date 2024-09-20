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Вини и Родри вместе? Смотрим, как бы выглядела команда из номинантов на «Золотой мяч» 2024

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Церемония вручения «Золотого мяча» все ближе. Имя обладателя заветной награды будет объявлено в понедельник 28 октября 2024 года в театре Шатле в Париже.

Среди главных фаворитов на «Золотой мяч» называют Родри («Манчестер Сити») и Дани Карвахаля («Реал Мадрид»). Эти парни провели выдающиеся сезоны как в клубах, так и в сборных. Но конкуренцию им составляют не менее достойные игроки.

Портал Score 90 представил символическую команду из номинантов на «Золотой мяч».

Такой состав взял бы все трофеи! Кто бы смог ей противостоять?

Клубы
logoРодри
logoВинисиус Жуниор
logoЗолотой мяч
logoТони Кроос
logoМанчестер Сити
logoРеал Мадрид
logoЭрлинг Холанд
logoДаниэль Карвахаль
logoЭмилиано Мартинес