Вини и Родри вместе? Смотрим, как бы выглядела команда из номинантов на «Золотой мяч» 2024

Церемония вручения «Золотого мяча» все ближе. Имя обладателя заветной награды будет объявлено в понедельник 28 октября 2024 года в театре Шатле в Париже.

Среди главных фаворитов на «Золотой мяч» называют Родри («Манчестер Сити») и Дани Карвахаля («Реал Мадрид»). Эти парни провели выдающиеся сезоны как в клубах, так и в сборных. Но конкуренцию им составляют не менее достойные игроки.

Портал Score 90 представил символическую команду из номинантов на «Золотой мяч».

Такой состав взял бы все трофеи! Кто бы смог ей противостоять?