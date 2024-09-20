Уникальная статистика «Атлетико» при Симеоне: дома в ЛЧ команда проиграла только 4 клубам!

Вчера «Атлетико» Диего Симеоне стартовал в Лиге чемпионов. Команда из Мадрида принимала на «Ванда Метрополитано» «РБ Лейпциг» и одержала победу 2:1 благодаря голам Гризманна и Хосе Марии Хименеса.

Прошедший матч стал поводом, чтобы отметить невероятную статистику подопечных Эль Чоло на домашнем стадионе в главном клубном турнире Европы.

У «Атлетико» 34 победы, 13 ничьих и всего 5 поражений!

Согласно данным специализированного портала Transfermarkt, «красно-белые» проигрывали только «Милану» (0:1) и «Ливерпулю» (2:3) в сезоне 2021/22, «Челси» (0:1) в сезоне 2020/21 и (1:2) в сезоне 2017/18, а также «Бенфике» (1:2) в сезоне 2015/16.

Важно отметить, что «Атлетико» проиграл «Челси» в сезоне 2020/21 будучи только номинальным хозяином поля - тогда команды играли в Бухаресте при пустых трибунах из-за коронавируса.

«Атлетико» одержал шесть побед дома подряд в Лиге чемпионов впервые за всю свою историю в турнире. Симеоне творит невероятные вещи с «красно-белыми»!