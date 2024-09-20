Возвращение Ансу в Ла Лигу и продолжение феерии от Ямаля: причины не пропустить матч «Вильярреал»-«Барса»

В ближайшее воскресенье «Вильярреал» примет у себя «Барселону» в матче шестого тура Ла Лиги.

Команда Ханси Флика отправится на «Ла Серамику» после поражения в Лиге чемпионов и захочет победить, чтобы поднять боевой дух и себе, и болельщикам.

Есть несколько причин, чтобы не пропустить предстоящий матч:

Ни одна из команд еще не проигрывала в Ла Лиги в этом сезоне

«Вильярреал» набрал 11 очков, выиграв 3 матча и в двух сыграв вничью, у «Барсы» 15 очков из 15 возможных. Ожидается игра с большим количеством голов, в предыдущий раз встреча команд на «Ла Серамике» закончилась со счетом 3:4 в пользу каталонцев.

Реванш после поражения 3:5 и прощание Хави

Игра на «Монджуике» стала причиной перемен в «Барселоне». Хави объявил о прощании с клубом, но команда вдруг пошла в гору.

Возвращение Ансу Фати в Ла Лигу

Нападающий уже сыграл с «Монако», но в Ла Лигу спустя 13 месяцев вернется только в эти выходные. Интересно, что его последний матч в чемпионате тоже был против «Вильярреала».

Ламин Ямаль продолжит создавать голы

Вклад Ламина в игру «Барсы» сложно приуменьшить. Юный игрок создавал голы в каждом из матчей Ла Лиги: ассист против «Валенисии», гол с «Атлетиком», ассист с «Райо», два ассиста с «Вальядолидом» и дубль с «Жироной».

Кантерано «Барсы» против «сине-гранатовых»

В «Вильярреале» есть несколько игроков, связанных с «Барсой». Баэна заявлял, что каталонский клуб – лучший в мире, и он мечтает выступать за него, а Денис Суарес и Ильяс были кантерано клуба и дебютировали в первой команде, Ильяс даже забивал на прошедшем матче на «Монджуике».