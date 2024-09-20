Самый дорогой состав в истории футбола – 1,5 млрд долларов. Какие трансферы успешные?

Большие трансферы всегда становятся темой для обсуждения. Иногда на долгие годы – спустя время болельщики продолжают оценивать, окупилась ли та или иная сделка.

Ниже представлен состав из самых крупных трансферов в футболе. Минимальная сумма здесь – 90 млн долларов, столько платил «Челси» за Кепу Аррисабалагу в 2018-м.

Любопытно, что большинство этих трансферов случились в период с 2017-го по 2019-й. Какие из них вы считаете успешными, а какие не очень?