Даниил Медведев бросил вызов Харри Кейну и Томасу Мюллеру

Теннисист Даниил Медведев, как и многие спортсмены, следит за футболом, а также и сам умеет исполнять парочку финтов.

Во время тренировок в Германии пятая ракетка мира решил бросить вызов звездам «Баварии» Харри Кейну и Томасу Мюллеру.

Даниил записал видео, в котором отметил, что не сомневается, что они могут забить из любой позиции, но смогут ли футболисты сделать это теннисным мячом? После чего сам исполнил удар.

Смотрим, чем ответили парни: