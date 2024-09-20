Дэвид Бекхэм сделал еще одну татуировку - на теле англичанина их уже больше 70!

Дэвид Бекхэм пополнил свою коллекцию татуировок, сейчас у футболиста их более 70.

Бывший капитан сборной Англии обратился к тату-мастеру Certified Letter Boy, и он выполнил новую религиозную татуировку звезды — две руки, сложенные вместе в молитве.

«Новая татуировка для Дэвида Бекхэма! Спасибо за доверие, Д.Б.», - написал мастер в социальных сетях.

Семья Бекхэмов уже пользовалась услугами Letter Boy, он сделал татуировки с надписью «Братство» сыновьям Дэвида и Виктории - Бруклину, Ромео и Крузу.