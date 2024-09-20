Из главного в АПЛ по отборам – в созидателя. Вот это преображение героя «Лестера»

Все три гола «Лестера» в последних двух турах организовал Уилфред Ндиди. Возможно, вы помните его благодаря игре в защите – но теперь это важный игрок атаки Стива Купера. Вот два фактора, показывающие кардинальную смену стиля игры полузащитника.

В 2019 году Ндиди второй сезон подряд стал лучшим игроком Премьер-лиги по числу отборов.

После четырех туров сезона-2024/25 Ндиди идет на втором месте по голевым передачам (3) и так же вторым по созданным голевым моментам (4).

А вот так изменилась тепловая карта его действий.