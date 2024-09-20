Лионель Месси запускает новую компанию и обещает контент мирового уровня📽️🚨

Лионель Месси знает, чем будет заниматься на пенсии, аргентинец основал компанию по производству развлекательного контента.

37-летний Месси продолжает играть в футбол, выступая за клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами». Однако восьмикратный обладатель «Золотого мяча» также развивает и другие проекты, которыми будет вплотную заниматься, когда повесит бутсы на гвоздь.

Звездный нападающий объединился с SMUGGLER Entertainment, чтобы запустить собственную компанию по производству контента «525 РОСАРИО».

Инициатива капитана сборной Аргентины будет направлена на семейное вещание посредством разработки и производства телевизионных программ премиум-класса, фильмов, прямых трансляций спортивных и общественных мероприятий. А также на производстве брендированного контента и рекламных роликов для спортсменов по всему миру.

«Я мотивирован возможностью продолжить проект, который мы создали с SMUGGLER Entertainment, и расширить его еще больше, чтобы создавать контент мирового уровня», - говорит Лео.