😡 Фанаты «Барселоны» в ярости от привозов тер Стегена. Немец мгновенно получил тонну злых мемов в соцсетях 👿

Марк-Андре тер Стеген - главный виновник поражения «Барселоны» в дебютном матче Лиги чемпионов нового сезона.

Мы уже показали, какой ужас сотворил немец на 10-й минуте игры с «Монако», но не упомянули, что соцсети мгновенно отреагировали на этот эпизод.

Голкиперу лучше не заходить в интернет...

«Срочные новости: С сожалением сообщаем, что тер Стеген найден живым в «Монако».

Первое, что случилось в раздевалке «Барсы» после матча с «Монако».

Или так.

Вот и хайлайты.

Фанаты «Барсы».

Ламин давно на него косо смотрит.

А Джордан недавно.

Придумайте наказание немцу.

😳 Как же страшно облажался тер Стеген... Глупейшая ошибка, из-за которой «Барса» осталась в меньшинстве на 10-й минуте