😡 Фанаты «Барселоны» в ярости от привозов тер Стегена. Немец мгновенно получил тонну злых мемов в соцсетях 👿
Марк-Андре тер Стеген - главный виновник поражения «Барселоны» в дебютном матче Лиги чемпионов нового сезона.
Мы уже показали, какой ужас сотворил немец на 10-й минуте игры с «Монако», но не упомянули, что соцсети мгновенно отреагировали на этот эпизод.
Голкиперу лучше не заходить в интернет...
«Срочные новости: С сожалением сообщаем, что тер Стеген найден живым в «Монако».
Первое, что случилось в раздевалке «Барсы» после матча с «Монако».
Или так.
Вот и хайлайты.
Фанаты «Барсы».
Ламин давно на него косо смотрит.
А Джордан недавно.
Придумайте наказание немцу.
😳 Как же страшно облажался тер Стеген... Глупейшая ошибка, из-за которой «Барса» осталась в меньшинстве на 10-й минуте
На таком уровне от вратаря зависит многое, а Тер Стеген ещё и капитан, он должен быть лидером, а такое его выступление плохо отразится и на команде.