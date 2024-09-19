Рэшфорд в топе футболистов, подвергающихся оскорблениям. Но на первом месте не он

Компанию Pick Wise проанализировала социальные сети и представили шокирующий отчет о том, как спортсмены подвергаются оскорблениям в интернете.

Первое место с огромным отрывом у игрока НБА Леброна Джеймса − более 122 тысяч абьюзивных сообщений. Футболист «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд второй, но у него «всего» около 32 тысяч таких обращений. Замыкает тройку игрок в американский футбол Том Брэди − 28 тысяч.

Следующий из футболистов − Криштиану Роналду, который только на восьмом месте (11757). Далее − Месут Озил (10 место), Стэн Коллимор (13 место) и Поль Погба (20 место).

В двадцатке сразу семь баскетболистов (Леброн Джеймс, Кевин Дюрэнт, Дэмиан Лиллард, Стефен Карри, Джеймс Харден и Кайри Ирвинг), а также столько же представителей американского футбола (Том Брэди, Джуджу Смит-Шустер, Дез Брайант, Дешон Уотсон, Майкл Томас, Ламар Джексон, Оделл Бекхэм).

Результаты исследования подчеркивают тревожную реальность преследований в онлайне, с которыми сталкиваются спортсмены, а рейтинг Рэшфорда служит ярким напоминанием о том, каким жестоким оскорблениям он подвергается.