🤨 Месси очень странно поздоровался с P. Diddy. Мнения разделились: либо Лео не понял, кто это, либо они подельники 🦝

Забавный эпизод произошел перед одним из матчей «Интер Майами» в МЛС. Было это еще в прошлом году, но широкие массы обратили внимание лишь сейчас.

Лионель Месси, начавший игру на скамейке запасных, поздоровался с известным рэпером P. Diddy. Но у фанатов возникло ощущение, что аргентинец не очень понял, кто перед ним стоит.

💭 «Это выглядело странно».

💭 «Месси никогда не был таким улыбчивым, хмм...»

💭 «Я умер от кринжа».

💭 «Месси поздоровался с каким-то черным парнем».

💭 «Они подельники?»

Кстати. На днях P. Diddy арестовали в Нью-Йорке по обвинениям в насилии и торговле людьми.