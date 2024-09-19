🚨 «Манчестер Сити» могут исключить из Лиги чемпионов, если клуб признают виновным в нарушениях FFP
«Манчестер Сити» может быть исключен из всех соревнований, а не только из английской Премьер-лиги.
Это произойдет в случае признания клуба виновным по всем 115 пунктам нарушений FFP. Информацию подтверждают многие британские издания, а в частности The Telegraph.
Фанаты не верят.
💭 «Мне не нравится это «могут». Потому что я думаю, что клуб способен заплатить солидную сумму, после которой все эти документы улетят в мусорное ведро».
💭 «Но мы знаем, что этого не произойдет».
💭 «Справедливость наконец-то восторжествует».
💭 «Неужели люди действительно верят, что их исключат? С такой властью, деньгами и политическим влиянием. FA будет наказывать лишь небольшие клубы».
💭 «Это было бы мощно».