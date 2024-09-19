🚨 «Манчестер Сити» могут исключить из Лиги чемпионов, если клуб признают виновным в нарушениях FFP

«Манчестер Сити» может быть исключен из всех соревнований, а не только из английской Премьер-лиги.

Это произойдет в случае признания клуба виновным по всем 115 пунктам нарушений FFP. Информацию подтверждают многие британские издания, а в частности The Telegraph.

Фанаты не верят.

💭 «Мне не нравится это «могут». Потому что я думаю, что клуб способен заплатить солидную сумму, после которой все эти документы улетят в мусорное ведро».

💭 «Но мы знаем, что этого не произойдет».

💭 «Справедливость наконец-то восторжествует».

💭 «Неужели люди действительно верят, что их исключат? С такой властью, деньгами и политическим влиянием. FA будет наказывать лишь небольшие клубы».

💭 «Это было бы мощно».