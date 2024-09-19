🤣 «Представляю, сколько бы травм получил де Брюйне». Дани Алвес - человек, который не знал слова «мандраж»

Футбол никогда не будет прежним. И хватит уже убеждать себя, что это ностальгия по детству или доллару по 25. Нет, сейчас Лига чемпионов - совсем другое соревнование.

Вспомните, как «Барса» подходила к финалу ЛЧ 2015 года. Буквально - выходила.

💭 «Ахаха, никто даже не обратил внимание на Неймара».

💭 «Это было за сто лет до Кунде».

💭 «Выглядит так, будто он собирается в женский туалет».

💭 «На фоне Алвеса даже Неймар выглядит взрослым».

💭 «Как же они легко подходят к матчу».

💭 «Представляю, сколько бы травм получил де Брюйне в этой ситуации».

💭 «Будь за Алвесом Винисиус, то его немедленно обвинили бы в расизме.