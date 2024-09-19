Фанат «МЮ» купил топовые билеты на матч: пообщался с Эвансом, запалил планшет Ван Нистелроя, взял автограф у Тен Хага

Болельщик «Манчестер Юнайтед» купил билет на матч Кубка Лиги против «Барнсли» (7:0) на «Олд Траффорд» и получил очень неожиданный, но приятный бонус. Оказалось, что он будет сидеть не просто за скамейкой запасных «красных дьяволов», а максимально близко к ней.

Первый плюс: тебе жмут руку Эрик тен Хаг и его помощник Руд ван Нистелрой. Бесценный бонус за прекрасный вид на поле.

Второй: перед тобой сидят все тренеры и ты можешь смотреть на происходящее и на зеленом газоне, и на планшете Ван Нистелроя. Там есть повторы, тактические камеры и другие приятные плюшки. И да, никто тебе не запретит это делать.

Третий: спросить что-то у Джонни Эванса и сразу же получить ответ? Почему бы и нет, сделано!

Четвертый: протянул руку с футболкой, передал ее Тен Хагу, получил от него автограф. Никаких препятствий.

Именно так выглядит просмотр матча любимой команды мечты.