Знаете, как выглядит «Олд Траффорд» на камеру, которой 130 лет? Тогда смотрите 🎞️
Рекордно винтажный фанат «Манчестер Юнайтед» пришел на стадион с камерой 1894 года производства!
Даже не пытайтесь найти новость, в каком музее обнаружили пропажу раритета. Бесполезно.
Так что же делать, имея в руках столь ценный экземпляр технологий 19 века? Правильно! Идти на лучший в мире стадион!
И вот результат.
Знаете, что самое забавное? Эта камера старше стадиона. «Олд Траффорд» открылся лишь 19 февраля 1910 года.
Но павильон, который сейчас является частью трибуны, был таким в 1905 году.
Сейчас он такой.
Такая ретроспектива,будто во времена Фергюсона вернулся
Это было недавно,это было давно...
Этот стадион для крикета, кстати, построили в 1857.