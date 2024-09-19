Знаете, как выглядит «Олд Траффорд» на камеру, которой 130 лет? Тогда смотрите 🎞️

Рекордно винтажный фанат «Манчестер Юнайтед» пришел на стадион с камерой 1894 года производства!

Даже не пытайтесь найти новость, в каком музее обнаружили пропажу раритета. Бесполезно.

Так что же делать, имея в руках столь ценный экземпляр технологий 19 века? Правильно! Идти на лучший в мире стадион!

И вот результат.

Знаете, что самое забавное? Эта камера старше стадиона. «Олд Траффорд» открылся лишь 19 февраля 1910 года.

Но павильон, который сейчас является частью трибуны, был таким в 1905 году.

Сейчас он такой.