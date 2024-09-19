Остается ли «ПСЖ» мировым брендом после ухода своих звезд?

За последнее десятилетие «ПСЖ» зарекомендовал себя как один из самых популярных клубов мира. Но поддержание этого статуса без суперзвезд в составе станет серьезным испытанием для парижан.

«ПСЖ» стал мировым брендом, обзаведясь поклонниками во всех уголках мира – от Японии до США. Златан, Неймар, Месси, Мбаппе и Бекхэм играли в Париже и приводили за собой армию фанатов.

Однако теперь у клуба новая политика – в «ПСЖ» делают ставку не на звезд, а на молодых игроков.

Вопрос в том, стал является ли бренд «ПСЖ», построенный на звездных игроках, достаточно сильным, как «Реал Мадрид» или «МЮ», чтобы поддерживать высокий уровень известности и дохода в дальнейшем.

В клубе убеждены, что это так. Они подчеркивают, что на трех платформах, ориентированных на молодежь, Twitch, TikTok и Snapchat, «ПСЖ» занимает соответственно первое, второе и третье места.

Но не все показатели столь радужны. С июня 2023 года, после ухода Неймара, Лионеля Месси и, совсем недавно, Килиана Мбаппе, Париж потерял почти 7 миллионов подписчиков в Инстаграм. Посты клуба в социальных сетях, особенно посты о тренировках, получают меньше лайков и репостов, чем раньше.

Такое же замедление наблюдается и в продажах экипировки в фирменных магазинах клуба.

Запросы на аккредитацию на выездные матчи «ПСЖ» снижаются – еще один тревожный показатель. Для приема парижан в эти выходные «Реймс» зарегистрировал только 38 запросов на сегодняшний день, по сравнению с 74 в прошлом году, и это очень далеко от 144 запросов перед первым матчем Месси во Франции.

Являются ли эти показатели началом серьезного спада? Время покажет.