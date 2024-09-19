Яблоко от яблони🍏 — Сын Златана Максимилиан феерит в составе «Милан» U-20 📹

Максимилиан Ибрагимович, старший сын Златана, сейчас выступает за молодежную команду «Милана».

17-летний нападающий подписал профессиональный контракт с клубом, советником и легендой которого является его отец.

Однако Ибрагимович-младший не намерен оставаться в тени родителя. Так в прошедшем матче «Милана» с «Эмполи» Максимилиан отличился красивым голом:

В минувшем сезоне Ибрагимович провел за молодежку «Милана» 29 матчей в чемпионате до 18 лет и забил 3 гола.