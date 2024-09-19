📸 «Барса» прилетела на матч с «Монако», но жить будет во Франции. Каталонцы остановились в роскошном отеле на Лазурке

«Барселона» готовится начать борьбу в новом сезоне Лиги чемпионов. Свой первый матч в обновленном турнире подопечные Флика проведут против «Монако».

Каталонцы еще не добрались до Княжества. «Блауграна» остановится в роскошном пятизвездочном отеле Maybourne Riviera, передает издание Mundo Deportivo. Гостиница находится во французском курортном городке Рокбрюн-Кап-Мартен.

Посмотрите, какая красота.

Отель предлагает гостям три люкса с панорамными окнами на 360 градусов. Остальные 67 номеров оснащены террасами, в некоторых есть отдельные бассейны. Кроме того, в гостинице есть частный пляж, четыре ресторана, три общих бассейна, тренажерный зал, а также спа и оздоровительный центр.

Номера выглядят отлично.

Цены на номера начинаются с 600 евро за ночь. В некоторые даты за ночь в Maybourne Riviera придется выложить 7 тысяч евро.

Из французского отеля до стадиона «Монако» каталонцы доберутся без проблемы: на машине дорога займет всего 18 минут. Можно потратить полтора часа и прогуляться до арены пешком.

Надеемся, в таком роскошном месте каталонцы смогут настроиться на встречу с «Монако».