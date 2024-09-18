«Слишком много матчей» vs «Мне плевать, вы получаете миллионы». Каррагер согласен, что футболистам нужно меньше матчей - фанаты не оценили 😤

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер согласен с мнением, что футболисты перегружены.

«Проблема, которую нельзя игнорировать, заключается в том, что управленцы создают новые соревнования, которые нужны им только ради денег», - заявил Каррагер.

Ранее хавбек «Манчестер Сити» Родри пожаловался на слишком большое количество матчей:

«Мы близки к забастовке. 70-80 матчей за сезон - это уже чересчур. Если люди хотят видеть лучший футбол, нам нужно отдыхать».

А вот фанаты их не поддержали.

💭 «Да брось, Джейми. В наше время футбол связан с деньгами».

💭 «Вам стоит поговорить со своими работодателями».

💭 «Суперлига гарантировала меньше игр для футболистов. Но ты не хотел слушать».

💭 «Мне все равно. Снизьте зарплаты или позволить молодым парням играть. Вы получаете миллионы».

И кто же прав?