И кто вообще нужен в атаке.

Идеи опытных игроков перед 5-м туром в фэнтези АПЛ. Дедлайн – днем в субботу.

Пришло ли время делать капитаном не Холанда? А кто идеальный?

Революционное решение.

Алексей Соловьев

10 лет играет в фэнтези АПЛ, славится нетривиальным подходом и подвергает сомнениям очевидные вещи. Автор телеграм-канала Меня терзают смутные сомнения .

– Единственный реальный конкурент на капитанство – Мохамед Салах. Он очень любит «Борнмут», и, как показал матч с «Миланом» в Лиге чемпионов, сам он, да и «Ливерпуль» в целом в топ-форме. Правда, есть еще прекрасный Луис Диас и работоспособный Диогу Жота. Там даже Дарвин Нуньес подает признаки жизни.

У Эрлинга Холанда матч дома, у него прекрасная серия, он в огне. Крокодил не ждет, пока антилопа напьется. Крокодил опасен (хоть и очень любит морковку), крокодил будет забивать.

«Тоттенхэм» показал, что «Арсенал» далеко, далеко не безгрешен в обороне. Вопрос – как конвертировать это преимущество на чужой трети. Уверен, здесь у «Манчестер Сити» вариантов намного больше, чем у «Тоттенхэма». Сейчас мои предпочтения – 60/40 в пользу Салаха.

Арам Газарян

Более 10 лет играет в фэнтези АПЛ. Автор телеграм-канала Оптагон .

– Действительно, время пришло. Буду донельзя банальным – Салах номер один. Лучший по касаниям в штрафной (42). Третий по ожидаемым голевым действиям (xGI – 3,28) после Холанда и Кевина де Брюйне. Защищен от ротации. Что еще нужно?

«Ливерпуль» всегда сильнее на «Энфилде», но самый большой плюс в том, что «Борнмут» не умеет играть в стиле «Ноттингем Форест». Безусловно, оборона у команды Андони Ираолы поставлена, но не так хорошо.

Тьерри Анри («Эспирето»)

34-е и 38-е места в двух последних сезонах АПЛ. Около 9 лет в фэнтези на Спортсе.

– Достаточно очевидный вопрос для игроков, не планирующих плести какие-либо интриги. Салах капитан у любого среднестатистического игрока.

Любой, кто хочет рискнуть, может рассмотреть Сон Хын Мина или Коула Палмера. Выбор этой пары – это игра против поля, а выбор любого не из этой тройки – как ставка на зеро и ожидание куша.

Что будете делать с игроками «Манчестер Сити» и «Арсенала»?

Предстоит топ-матч.

Алексей Соловьев: если есть защитники – ничего, ставить свечку на 0:0. Если серьезно, защитника «Манчестер Сити» изначально не имело смысла брать в состав – дорого, нестабильно в старте и более чем нестабильно с сухими матчами. Защитника «Арсенала» – читаемо на лавку. Атакующих оставляем.

Пеп Гвардиола может, конечно, сыграть предельно аккуратно, в ущерб атакующим действиям, но вероятны ли на «Этихаде» дважды за неделю 0:0? Вы в это действительно верите? У Гвардиолы слишком много вариантов для вскрытия обороны, нужный ключик подберет – матч-то принципиальный. С другой стороны, Микель Артета значительно эволюционировал в сторону прагматизма и результата, а играющий на контратаках «Арсенал» (сложно, если честно, представить иной рисунок), вполне вероятно, накажет увлекшихся атакой. Будет особенно эпично, если это сделает Рахим Стерлинг.

Арам Газарян: всегда есть риск посадить топ-игрока на лавку и увидеть там двузначные фэнтези-очки, потому что оценщики – не дураки, топ-игрок заносит тогда, когда от него не ждешь. Матч ожидается низкорезультативным, но игроков «Сити» я бы на скамейку не убирал, Букайо Сака тоже поставил бы в старт.

Тьерри Анри: как болельщик «Арсенала» и любитель АПЛ опишу строго личные ощущения. Если в наличии игроки «Арсенала», продавать не стоит, после «Сити» календарь шикарный: домашние игры против «Лестера» и «Саутгемптона». Микель Артета не фанат даже локальных изменений стартовых составов, последние матчи между этими соперниками были упорными и не зрелищными.

Я снова жду осторожный футбол с минимумом моментов. А вот от Пепа Гвардиолы стоит ожидать нестандартных ходов. Особенно, когда не понимаешь, кто в его составе основной игрок. Считаю, на текущем этапе стоит ограничиться Холандом – отличный момент, чтобы избавиться от второго игрока «Сити».

Пара лучших нападающих на ближайшие 3-4 тура?

Чтобы с перспективой – и не менять.

Алексей Соловьев: с Холандом все понятно. Остальное тоже не очень интересно. Если вы играете с дорогим нападением, все просто: Кай Хавертц и Олли Уоткинс (но я в него не верю).

Из альтернатив подешевле – Доминик Кэлверт-Льюин, внезапно вспомнивший, что он футболист, а не топ-модель. Как ни странно, Лиэм Делап – кажется единственным, кто может забивать у «Ипсвича». Можно рискнуть с Джейми Варди, если у него еще остались запасы «Скиттлс» и водки. По мне так лучше вложить в полузащиту, там и выбор больше, и интереснее. Отдельно – и иррационально – отмечу Эдди Нкетиа, его как с цепи сорвало. Но и цена, и календарь…

Арам Газарян: Варди и Жан-Филипп Матета. «Лестер» играет в манере, подходящей любителю алкоголя и «Скиттлс». Да, легенда постарела, зато навыки завершения явно превосходят ту цену, за которую вы можете его взять. В календаре «Эвертон», «Арсенал», «Борнмут» и «Саутгемптон», можно рискнуть.

Матета набирает форму, как и «Кристал Пэлас». Оливер Гласнер себя не предает и продолжает делать упор на атаку, где Матета – главный наконечник. Нкетиа находит свои шансы, но реализация пока крайне слаба. В прошлом туре Матета сделал дубль и нанес четыре удара из штрафной.

Тьерри Анри: Кай Хавертц, у него календарь после «Сити» отличный. Николас Джексон, основной форвард веселого «Челси», с учетом приятного календаря («Вест Хэм», «Брайтон», «Ноттингем Форест»). Варди – если отбросить матч с «Арсеналом», у «Лестера» один из самых благоприятных календарей, а сам Джейми явно кайфует от возвращения в футбольную элиту и прибавляет с каждым туром.

Дедлайн 5-го тура – в 14:30 мск в субботу, 21 сентября. Начнем игрой «Вест Хэм» – «Челси».

Фото: Gettyimages /Matt McNulty / Stringer, Michael Regan / Staff, Ryan Pierse / Staff, Justin Setterfield / Staff, Richard Heathcote / Staff