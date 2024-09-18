Горетцка может в январе переехать в АПЛ - есть два претендента

Sun Sport сообщает, что «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» заинтересованы в подписании Леона Горетцки.

Потенциальная сделка может произойти уже в январе.

Единственная серьезная проблема, которая может помешать трансферу, это зарплата игрока. Горетцка получает в «Баварии» 273 тысячи фунтов стерлингов еженедельно.

Фанаты отреагировали по-разному.

💭 «Вест Хэм не сможет позволить себе его зарплату».

💭 «Нет, он должен перейти в «Челси».

💭 «Зачем нам игроки, когда есть Антони?»

💭 «Средний игрок».

💭 «Переоцененный футболист».