Горетцка может в январе переехать в АПЛ - есть два претендента
Sun Sport сообщает, что «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» заинтересованы в подписании Леона Горетцки.
Потенциальная сделка может произойти уже в январе.
Единственная серьезная проблема, которая может помешать трансферу, это зарплата игрока. Горетцка получает в «Баварии» 273 тысячи фунтов стерлингов еженедельно.
Фанаты отреагировали по-разному.
💭 «Вест Хэм не сможет позволить себе его зарплату».
💭 «Нет, он должен перейти в «Челси».
💭 «Зачем нам игроки, когда есть Антони?»
💭 «Средний игрок».
💭 «Переоцененный футболист».