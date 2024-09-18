😱 Мбаппе ворвался в топ-10 бомбардиров в истории ЛЧ! Но черт возьми - что творит Холанд! 🤯🤯

Кажется, что все упустили важный момент - Килиан Мбаппе не просто забил дебютный гол в Лиге чемпионов за мадридский «Реал». Он вошел в элитную десятку.

Теперь француз занимает 10-ю строчку в рейтинге лучших бомбардиров в истории турнира.

Два мяча и Мбаппе в топ-8.

И раз уж мы затронули эту тему, то давайте вспомним еще одного голеадора - Эрлинга Холанда.

Норвежец «лишь» 19-й. Но вы только посмотрите на его эффективность!

Голов больше, чем сыгранных матчей. А что будет через три-четыре года?