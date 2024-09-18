«Милан» влетел «Ливерпулю» и получил от болельщиков. Один игрок не рискнул подходить к трибунам − в последнее время он явно не в форме

В новом сезоне и при новом тренере Паулу Фонсеке «Милан» начал играть не лучшим образом. В Серии А в четырех турах команда набрала лишь пять очков, а затем проиграла дома «Ливерпулю» в первом матче со счетом 3:1.

Россонери открыли счет уже на третьей минуте − постарался Кристиан Пулишич. Однако уже до перерыва соперники не только отыгрались, но и вышли вперед.

После финального свистка вся команда отправилась к домашней трибуне, чтобы поблагодарить за поддержку. В ответ тифози «Милана» громко свистели и оскорбляли игроков. Не все футболисты выполнили эту традицию: Рафаэл Леау после окончания матча сразу же побежал в раздевалку.

В последнее время португальцу сильно достается как от болельщиков, так и от экспертов и прессы. Матч с «Ливерпулем» он откровенно провалил, а до этого был замешан в скандале во время матча с «Лацио». Тогда во время водопоя вся команда получала наставления Фонсеки, кроме Тео и Леау − они оба решили постоять в стороне на противоположном от скамейки фланге.

После игры против английской команды известный критикан Антонио Кассано набросился на португальца.

«Де Кетеларе в 10 раз сильнее Леау. Мальдини привел звездного игрока, но Кардинале дал ему от ворот поворот через три минуты. Эти парни прилетели с Луны и хотят быть главными. В футболе так не работает, это не Америка.

Некомпетентные люди выдают Леау за феномен и уничтожают де Кетеларе. В матче с «Венецией» он [Леау] дал результат за 30 минут – и поэтому снова стал звездой и феноменом? Нет, он всегда один и тот же игрок. Переоцененный.

Проблема в том, что бельгиец из «Аталанты» – хороший парень, в то время как другой поет, работает моделью, носит кепку задом наперед, время от времени бегает, и его выдают за феномен.

Это шестой год Леау в «Милане». Я видел маломальскую стабильность от него только в 3-4 месяца перед завоеванием скудетто, остальные пять с половиной лет все было так, как сегодня. Почему я должен называть его звездой или потенциальной звездой, если он провел семь достойных матчей, а затем остальные пять лет играл плохо? Для меня это непостижимо.

Он заплетает косички, становится певцом, а затем и моделью, так что это означает, что быть футболистом высокого уровня – не для него. Он убежден, что он феномен, но это не так», – сказал бывший нападающий «Ромы», «Милана» и «Интера» в эфире передачи Viva El Futbol.