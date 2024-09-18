Касадо выбрал игрока, который усилил бы «Барселону». Где-то напрягся Левандовски 😂

Молодой хавбек «Барселоны» Марк Касадо стал гостем шоу на Jijantes TV. Журналист задал футболисту необычный вопрос: если бы Марк стал на один день спортивным директором клуба, то какого футболиста он бы купил?

Естественно, Касадо не нужно было выстраивать целую трансферную кампанию, а выбрать только одного человека.

«Если бы я на один день стал спортивным директором клуба, я бы подписал Эрлинга Хааланда».

Кажется, что в ближайшее время у Роберта Левандовского с парнем будет серьезный разговор.