«Могут стать одним из самых важных клубов Испании». Тебас назвал команду, которая скоро может стать лидером Ла Лиги
Прямо сейчас в Севилье проходит Всемирный футбольный саммит, который, разумеется, не мог пропустить президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
Руководителя высшей испанской лиги спросили о финансовых проблемах одного из лучших клубов страны. Но не «Барселоны». «Бетиса».
«Увеличение капитала помогло им привлечь игроков. «Бетис» уже много лет находится на пути развития - не только в экономическом плане, но и в спорте.
После строительства нового стадиона «Бетис» может стать одним из самых важных клубов Испании. В этом плане у них все хорошо. Клуб соблюдает лимит зарплат и имеет много вариантов для усиления», - заявил Тебас.
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