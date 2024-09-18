«Могут стать одним из самых важных клубов Испании». Тебас назвал команду, которая скоро может стать лидером Ла Лиги

Прямо сейчас в Севилье проходит Всемирный футбольный саммит, который, разумеется, не мог пропустить президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Руководителя высшей испанской лиги спросили о финансовых проблемах одного из лучших клубов страны. Но не «Барселоны». «Бетиса».

«Увеличение капитала помогло им привлечь игроков. «Бетис» уже много лет находится на пути развития - не только в экономическом плане, но и в спорте.

После строительства нового стадиона «Бетис» может стать одним из самых важных клубов Испании. В этом плане у них все хорошо. Клуб соблюдает лимит зарплат и имеет много вариантов для усиления», - заявил Тебас.

проект нового стадиона «Бетиса»

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