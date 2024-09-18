Кейн оформил покер, а люди пишут, что скукотища. Как так?

Харри Кейн оформил покера в ворота «Динамо Загреб» в матче группового этапа ЛЧ, а «Бавария» победила 9:2.

Тем не менее, нейтральных зрителей такая результативность не порадовала! Они считают Кейна скучным, как и его покер. Три гола в матче англичанин забил с пенальти.

«Нет ничего скучнее, чем рекорд Кейна по голам и его 700 пенальти против дерьмовых команд за клуб и сборную».

«Наблюдать за Кейном очень скучно».

«Один из самых скучных хет-триков, которые я видел».

«Только Харри Кейн мог сделать забивание голов скучным занятием».

У Кейна два хет-трика подряд, предыдущий был в матче Бундеслиги против «Хольштайн Киль». Там тоже был один гол с пенальти.

Кейн сделал покер впервые с 2021 года. Харри забил 4 гола Сан-Марино три года назад.

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