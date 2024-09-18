К статуе Анри у «Эмирейтс» привязали детскую куклу: объясняем, что это значит
Активисты, выступающие за улучшение условий отпуска для ухода за ребенком для отцов в Великобритании, начали привязывать детские куклы к различным статуям по всей стране.
Группа под названием «Папина смена» такой акцией хотят показать, что в Великобритании худшее условия по отпускным, связанные с уходом за ребенком, для отцов во всей Европе, пишет Guardian.
К статуе Тьерри Анри возле стадиона «Эмирейтс» в Лондоне тоже привязали детскую куклу.
Представитель активистов заявил: «Отпускные для ухода за ребенком для отцов полезны и для матерей, и для детей, и для отцов. Это полезно для всего общества».