К статуе Анри у «Эмирейтс» привязали детскую куклу: объясняем, что это значит

Активисты, выступающие за улучшение условий отпуска для ухода за ребенком для отцов в Великобритании, начали привязывать детские куклы к различным статуям по всей стране.

Группа под названием «Папина смена» такой акцией хотят показать, что в Великобритании худшее условия по отпускным, связанные с уходом за ребенком, для отцов во всей Европе, пишет Guardian.

К статуе Тьерри Анри возле стадиона «Эмирейтс» в Лондоне тоже привязали детскую куклу.

Представитель активистов заявил: «Отпускные для ухода за ребенком для отцов полезны и для матерей, и для детей, и для отцов. Это полезно для всего общества».