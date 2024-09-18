Пиоли еще в 2018 году выбрал между Месси и Роналду: на днях итальянец возглавит «Аль-Наср»

У «Аль-Насра» Криштиану Роналду скоро будет новый тренер.

Ранее клуб уволил португальца Луиша Каштру, и теперь ждет приезда итальянца Стефано Пиоли, который пару лет назад сделал «Милан» чемпионом Италии.

Интересно, что в 2018 году Пиоли выбрал Роналду в качестве лучшего футболиста мира, а не Месси. Теперь есть шанс потренировать португальца.

«Я думаю, что Роналду превосходит Месси, он забил больше голов, чем сыграл матчей», — сказал тогда Пиоли.

Пиоли ранее отказался возглавить «Рому» ради «Аль-Насра», после того, как римский клуб объявил об отставке Даниэле де Росси.