«Бро, только не снова»: партнеры Кейна по «Баварии» устали от хет-триков Харри

Во вторник «Бавария» уничтожила «Динамо» Загреб в матче ЛЧ, победив дома 9:2.

Харри Кейн забил четыре гола хорватам, три гола он забил с пенальти.

И, похоже, некоторые товарищи Кейна по «Баварии» устали от традиции подписывать мячи, которыми нападающий делает хет-трики.

Бывший игрок «Тоттенхэма» выложил фото с мячом после игры с «Динамо», и один из партнеров по команде написал на нем: «Бро, только не снова».

«Бавария» позднее узнала, кто именно оставил такое сообщение. Это был летний новичок Олисе!

Такая же проблема была у партнеров Эрлинга Холанда по «Сити».

После хет-трика с «Ипсвичем» в августе кто-то оставил Эрлингу послание на мяче: «Уже устал писать что-то на этих мячах».

В следующем туре был еще один хет-трик. Тогда Холанда просто послали – «########» («отвали!’‘).