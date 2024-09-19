Карьеру Флика запустил разгром «Баварии». Постарался Хюттер из «Монако»

Теперь встретятся в ЛЧ.

Встреча «Монако» и «Барселоны» в Лиге чемпионов-2024/25 интересна не только из-за Александра Головина. Своя история есть и у тренеров: Ади Хюттера и Ханси Флика.

В 2019-м Флик возглавил мюнхенцев именно благодаря Хюттеру – помог провал в матче чемпионата Германии.

Хюттер разбил «Баварию» 5:1 – Ковача убрали и временно поставили Флика. Ханси позвонили во время обеда с женой

Ключевая дата – 2 ноября 2019 года.

Тогда «Айнтрахт» разгромил «Баварию» во Франкфурте – 5:1 против соперника, игравшего почти весь матч в меньшинстве. Уже на 9-й минуте удалился Джером Боатенг, мюнхенцы держались и ушли на перерыв с отставанием всего в один мяч. Все остальное получили во втором тайме и опустились на четвертое место в Бундеслиге.

После игры Нико Ковача убрали из «Баварии», хотя до этого обещали два матча на исправление ситуации. На замену рассматривали свободного Массимилиано Аллегри, остановились на ассистенте Ковача Ханси Флике. Он временно подхватил команду.

На дебютной пресс-конференции Флик рассказал , что руководство торопилось: «Все действительно произошло очень быстро. Браццо (спортивный директор Хасан Салихамиджич – прим. Sports.ru) позвонил мне, когда я обедал с женой. Потом я поехал на Зэбенерштрассе, где мне объяснили ситуацию. Было очевидно, что я пойду на это, так как я предан клубу».

«Я ценил Нико и Роберта (брата Нико – Спортс’‘). Поэтому ситуация была не такой простой. Нико всегда был честен и говорил прямо. Он классно попрощался с нами. У многих в этот момент встал комок в горле».

В первом матче при Флике «Бавария» обыграла 2:0 «Олимпиакос». Дальше началась история.

Флик в «Баварии» – величие. Требл, семь трофеев и множество переписанных рекордов

Сухие итоги полутора лет тренера в «Баварии»:

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 7 трофеев – два чемпионства (2019/20 и 2020/21), по одной победе в Кубке (2019/20) и Суперкубке Германии (2020), Лиге чемпионов (2019/20), Суперкубке УЕФА (2020) и на клубном чемпионате мира (2020).

✍️ Множество переписанных рекордов. Например, 81.4% побед во главе «Баварии» (лучший результат в истории клуба), победы в первых семи матчах в ЛЧ (впервые с основания турнира) или уникальная 23-матчевая победная серия во всех турнирах (рекорд немецкого футбола).

И это только малая часть – для перечисления всех понадобится толстая записная книжка.

🥇 🥇 🥇 Требл в сезоне-2019/20. Бундеслигу забрали с 13-очковым отрывом от «Боруссии Д», забили 100 мячей в 34 матчах и победили в 21 матче из 24 (при Флике). В Кубке Германии тоже блеснули: в финале обыграли «Байер» (4:2).

Особенная веха – ковидная ЛЧ-2019/20. Флик провел команду к первому месту в группе, дважды разгромил в 1/8 финала «Челси» (3:0 и 4:1), потом пробивался через раунды с одним матчем. В первом же случились исторические 8:2 с «Барселоной», дальше разгром «Лиона» в полуфинале и трудные 1:0 с «ПСЖ» в решающем матче.

Идеальный дебютный сезон Флика.

Второй сезон уже противоречивый: в Бундеслиге победили с отрывом в 13 очков (теперь от «Лейпцига»), но в других турнирах не сложилось.

В Кубке Германии получили еще в 1/16 финала от «Хольштайна» по пенальти (2:2, 6:5), в ЛЧ вышли в плей-офф с первого места в группе, в 1/8 финала выбили «Лацио», но в следующем раунде вылетели из-за правила выездного гола при общем счете 3:3. Дальше прошел «ПСЖ» из-за выездной победы 3:2 в первом матче (второй мюнхенцы забрали 1:0).

После сезона-2020/21 Ханси Флик покинул «Баварию». Немецкие медиа писали, что одна из причин – разногласия с руководством из-за трансферов. По информации Sport1, тренер конфликтовал c бывшим спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем – устал от борьбы за власть и ушел.

Практически сразу объявили, что Флик возглавит Германию после Йоахима Лева. При Ханси сборная первой отобралась на ЧМ-2022: выиграли стартовые восемь матчей, Лихтенштейну вообще достались 0:9.

Потом команда сломалась и на ЧМ-2022 тормознула еще в группе. В следующих шести матчах у Германии лишь победа над Перу. Остальные, кроме 3:3 с Украиной, проиграли – в сентябре 2023-го Флика выпроводили. Последней каплей стали 1:4 от Японии – первое увольнение в истории немецкой сборной.

Зимой 2024-го говорили о возможном назначении Флика в «Барселону» вместо Хави, позже ходили слухи о возвращении в «Баварию». В итоге уехал в Испанию и проводит с «Барсой» выдающийся старт сезон .

Ади Хюттер после разгрома: упустил ЛЧ с «Айнтрахтом», провалился в «Боруссии М», реабилитируется в «Монако»

За пару месяцев до назначения Флика в «Баварии» Bild признал Ади Хюттера тренером года, а его «Айнтрахт» – лучшей командой.

Вполне логично: несмотря на финиш седьмыми в чемпионате, франкфуртцы выдали 11-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах и блеснули в Лиге Европы. Победили во всех шести матчах группы и дошли до полуфинала, по пути выбив «Шахтер», «Интер» и «Бенфику». На пути встал только «Челси»: после двух ничьих (1:1) лондонцы преуспели в серии пенальти.

В сезоне-2019/20 в лиге и еврокубках выступили скромнее (9-е место в чемпионате Германии и вылет в 1/16 финала ЛЕ), в Кубке Германии дошли до полуфинала. «Бавария» Флика забодала 2:1 и вышла в финал, где обыграла «Байер».

В следующем сезоне в Кубке вылетели на первых стадиях (получили 1:4 от «Байера»), в Бундеслиге шли в зоне Лиги чемпионов, но в конце пропустили вперед «Вольфсбург» и свалились на пятое место.

Весной 2021-го Хюттер анонсировал переход в «Боруссию М». Там совсем не задалось: после первого круга шли на 14-м и в трех очках от зоны вылета. Во второй половине сезона выровнялись, но закончили чемпионат на десятыми. На две позиции ниже, чем при прошлом тренере Марко Розе.

Самый яркий момент при Хюттере – 5:0 с «Баварией» в 1/16 финала в октябре 2021-го. Мюнхенцы к тому моменту забивали 85 игр подряд и потерпели крупнейшее поражение с 1978-го. Этого оказалось недостаточно, с австрийцем распрощались по обоюдному согласию.

После года без работы Хюттер возглавил «Монако»: сразу финишировал вторым и вернул команду в ЛЧ впервые с сезона-2018/19. С результативностью тоже все в порядке: 68 голов за 34 матча – второй результат в лиге после «ПСЖ», накопившего 81. В этом сезоне делят второе место с «Марселем» (по 10 очков) и уступают только гегемону с победами во всех матчах.

Команды Хюттера и Флика встречались совсем недавно: 12 августа «Монако» разгромил «Барселону» в матче за Кубок Жоана Гампера (3:0). Это был последний матч предсезонки для каталонцев – дальше пять побед в Ла Лиге подряд.

Теперь новая серия противостояния в ЛЧ. Первая за 30 лет

Фото: Gettyimages /Alex Grimm / Staff, Alexander Hassenstein / Staff, Christof Koepsel / Stringer