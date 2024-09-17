Милота дня: фото Флика в молодости с собакой. Таким вы его не видели

Главный тренер «Барсы» Ханси Флик никогда не был популярным игроком, и стал всемирно известным только после того, как добился успеха в качестве тренера «Баварии» пять лет назад.

Многие понятия не имеют, как он выглядел в молодости.

Недавно старая фотография Флика стала вирусной в социальных сетях.

Флик шикарно стартовал в «Барселоне» - выиграл пять из пяти первых матчей в Ла Лиге.

Флик – шестой тренер в истории «Барсы», начавший в клубе с пяти подряд побед в Ла Лиге. Ранее такое достижение в актив записали Терри Венейблс (1984/85, в итоге – титул), Луи ван Гал (1997/98, титул), Тито Виланова (2012/13, титул), Херардо Мартино (2013/14, 2-е место) и Эрнесто Вальверде (2017/18, титул).