«Атлетико» затролил «Челси» в соцсетях с помощью фото Галлахера

«Атлетико» тонко затролил «Челси» в социальных сетях, подчеркнув отсутствие лондонского клуба в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Перед матчем с «РБ Лейпциг» в четверг «Атлетико» опубликовал фотографию Конора Галлахера с подписью: «Время играть в Лиге чемпионов».

«Челси» в этом сезоне играет в Лиге конференций, а «Атлетико» - в Лиге чемпионов.

Галлахер, перешедший этим летом из «Челси» в «Атлетико» за 34 млн фунтов стерлингов, на выходных забил дебютный гол за испанскую команду в матче с «Валенсией» (3:0).