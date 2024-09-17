«Это начинает нас смешить»: Жоржиньо признался, боятся ли в «Арсенале» голевой серии Холанда

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо рассказал, как в команде относятся к невероятной результативности нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Эрлинг снова забивает... это начинает нас смешить», — сказал Жоржиньо в недавнем интервью.

Холанд находится в отличной форме, забив девять голов в четырех матчах лиги, включая два хет-трика.

Несмотря на впечатляющую статистику Холанда, Жоржиньо настаивает, что игроки «Арсенала» не обеспокоены его бомбардирскими рекордами.

«Мы смотрим все игры и любим АПЛ, в том числе матчи «Сити». Но эта результативность не задевает нас», — добавил Жоржиньо.

Итальянский полузащитник подчеркнул, что «Арсенал» сосредоточен на собственной игре, а не на результативной серии Холанда.

Кстати, Sky Sports недавно посчитал, сколько голов забьет Эрлинг Холанд, если сохранит текущий голевой темп, а «Ман Сити» дойдет до финалов всех турниров. Эта цифра пугает:

В четверг «Арсенал» встретится с «Аталантой» в Лиге чемпионов, а в воскресенье сыграет с «Сити» в Манчестере.