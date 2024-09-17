«Это начинает нас смешить»: Жоржиньо признался, боятся ли в «Арсенале» голевой серии Холанда
Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо рассказал, как в команде относятся к невероятной результативности нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
«Эрлинг снова забивает... это начинает нас смешить», — сказал Жоржиньо в недавнем интервью.
Холанд находится в отличной форме, забив девять голов в четырех матчах лиги, включая два хет-трика.
Несмотря на впечатляющую статистику Холанда, Жоржиньо настаивает, что игроки «Арсенала» не обеспокоены его бомбардирскими рекордами.
«Мы смотрим все игры и любим АПЛ, в том числе матчи «Сити». Но эта результативность не задевает нас», — добавил Жоржиньо.
Итальянский полузащитник подчеркнул, что «Арсенал» сосредоточен на собственной игре, а не на результативной серии Холанда.
Кстати, Sky Sports недавно посчитал, сколько голов забьет Эрлинг Холанд, если сохранит текущий голевой темп, а «Ман Сити» дойдет до финалов всех турниров. Эта цифра пугает:
В четверг «Арсенал» встретится с «Аталантой» в Лиге чемпионов, а в воскресенье сыграет с «Сити» в Манчестере.