Рабьо мог оказаться в «Атлетико», но все испортила мама игрока: она хотела поменять тактику команды!

Адриен Рабьо наконец-то нашел себе новый клуб – его подписал «Марсель» в качестве свободного агента.

По слухам, среди заинтересованных был «Атлетико», но переговоры прошли неудачно. Всему виной - снова мать игрока.

Со слов футбольного агента Бруно Сатино, мать игрока Вероника начала объяснять спортивному директору «Атлетико», на какой позиции должен играть Адриен.

Журналист издания Le Parisien Доминик Северак как-то описывал профессиональные отношения Вероник и Адриена Рабьо: «Она участвует во всех его решениях и навязывает их Адриену. Она полностью контролирует его».

Мама футболиста уже не раз попадала в скандалы. По слухам, Адриена давно хотели многие клубы АПЛ, но отношения с ними были испорчены во время переговоров из-за Вероник.

В 2018 году главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не включил футболиста «ПСЖ» в предварительный состав на ЧМ в России, но оставил Рабьо в списке 11 резервистов. Полузащитник и его мама обиделись и оказались от поездки на сбор национальной команды. Франция тогда выиграла ЧМ.