Назначен арбитр матча «Монако»-«Барселона»: ранее он только один раз работал на игре каталонцев

Уже известно, что матч «Барселоны» с «Монако» в Лиге чемпионов рассудит Аллард Линдхаут. Ранее 37-летний голландец еще не был главным арбитром на играх «Барселоны», но в прошлом марте он работал четвертым судьей во время матча с «Наполи» на «Манджуике». Та игра закончилась победой каталонцев 3:1.

Предстоящий матч «Монако»-«Барселона» Линдхаут впервые проведет в качестве главного арбитра Лиги чемпионов. Ранее он работал только на оборочных этапах турнира. За ВАР будет отвечать его соотечественник Деннис Хиглер.