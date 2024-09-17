Рекорды Йылдыза и преимущество над голландцами: все, что нужно знать о возвращении «Ювентуса» в Лигу чемпионов

Сегодня состоится возвращение «Ювентуса» в Лигу чемпионов, в этой связи клуб на своем официальном сайте представил несколько интересных фактов.

Команда Тиаго Мотты сыграет с «ПСВ». Это будет первое столкновение двух команд в элитном клубном соревновании Европы.

В последний раз «старая синьора» встречалась с голландцами в сезоне 2018/19 в четвертьфинале турнира – команда Макса Аллегри играла с «Аяксом» Эрика тен Хага. Амстердамские гиганты одержали верх над Криштиану Роналду и его товарищами.

Тем не менее, у «бьянконери» все еще есть преимущество перед соперниками из Нидерландов. Из 11 предыдущих встреч с голландцами клуб Серии А выиграли шесть, три матча закончились ничьей и только два – поражением.

А вот «ПСВ» не выиграл ни одного из шести выездных матчей против итальянских клубов. Они дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

Это будет 38-е появление «Ювентуса» в Лиге чемпионов. «Бьянконери» - лидеры по количеству матчей среди итальянских клубов. Больше раз в турнире играли только «Реал» (55), «Бавария» (41) и «Бенфика» (41).

Тиаго Мотта станет 10-м тренером, который возглавит «Юве» в Лиге чемпионов. Его предшественниками были Липпи, Анчелотти, Капелло, Раньери, Феррера, Конте, Аллегри, Сарри и Пирло.

Наконец, Кенан Йылдыз (19 лет и 136 дней в первом туре) может стать вторым самым молодым игроком, сыгравшим матч Лиги чемпионов за «Ювентус» в стартовом составе (после Фабио Миретти, 19 лет и 34 дня).

Если турецкая звезда забьет, он станет самым молодым бомбардиром клуба в истории ЛЧ, побив многолетний рекорд Алессандро Дель Пьеро (20 лет и 308 дней).