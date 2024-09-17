7 юных талантов готовы блеснуть в Лиге чемпионов💎: от Ламина Ямаля до рекордсмена «Арсенала» и бывшей звезды «Ливерпуля»

Лига чемпионов возвращается уже сегодня вечером.

Обладатель трофея «Реал Мадрид» и предыдущий чемпион «Манчестер Сити» являются фаворитами, а такие игроки, как Эрлинг Холанд и Винисиус, готовы бороться за статус главных звезд турнира.

Помимо уже признанных звезд, в соревновании участвуют и юные дарования. Эти парни будут делать свои первые шаги в Лиге чемпионов. Давайте познакомимся с ними поближе:

Ламин Ямаль («Барселона»), 17 лет

Несмотря на юный возраст, Ламин уже чемпион Европы с Испанией и уже отыграл 56 матчей за первую команду «Барселоны».

Ямаль ударно начал этот сезон, забив три гола и отдав еще четыре результативные передачи в нескольких матчах Ла Лиги.

Следующим шагом станет повторение успеха в Лиге чемпионов, в прошлом сезоне ему не удалось забить ни одного гола в десяти европейских матчах. В четверг «Барса» отправится в Монако и у Ламина будет шанс проявить себя.

Антонио Нуса («Рб Лейпциг»), 19 лет

Нуса прозвали «норвежским Неймаром» во время его игры за «Брюгге».

Футболист был близок к переходу в «Брентфорд» в январе, но сделка сорвалась из-за проблем, возникших в ходе медицинского обследования.

Зато теперь Нуса сможет играть в Лиге чемпионов за «РБ Лейпциг», подписав контракт с немецкой командой в прошлом месяце.

Бобби Кларк («Зальцбург»), 19 лет

Сыну звезды Премьер-лиги Ли Кларка, полузащитнику Бобби, прочат большую карьеру.

Придя в «Ливерпуль» из академии «Ньюкасла», он сыграл 14 матчей за «красных» под руководством Юргена Клоппа.

После ухода немца 19-летнему игроку разрешили покинуть «Энфилд» — он присоединился к бывшему второму номеру «Ливерпуля» Пепейну Линдерсу в «Зальцбурге» за 10 млн фунтов.

Теперь у него будет возможность произвести впечатление на крупнейшей сцене Европы, поскольку «Зальцбург» готовится к матчам с такими грандами, как «Пари Сен-Жермен» и «Реал Мадрид».

Жоау Невеш («Пари Сен-Жермен»), 19 лет

Пусть состав «ПСЖ» покинули Месси, Неймар и Мбаппе, зато у них есть один из самых ярких талантов Европы.

Невеш перешел из «Бенфики» в прошлом месяце за 60 млн фунтов, и сразу взялся за дело. Сыграв девять матчей в Лиге чемпионов за свой предыдущий клуб, португалец будет стремиться достичь того, что не удалось Мбаппе, Неймару и Месси – привезти кубок Лиги чемпионов в столицу Франции.

Кенан Йылдыз («Ювентус»), 19 лет

Турецкий футболист зарекомендовал себя как игрок «основы» «Ювентуса» за последние 12 месяцев. Но, несмотря отличную форму, он еще не выступал в Европе из-за годичного отстранения «Юве» от соревнований УЕФА. С возвращением туринцев на европейскую арену атакующий полузащитник получит возможность блеснуть.

Эндрик («Реал Мадрид»), 18 лет

Бразильский вундеркинд Эндрик наконец-то перешел в «Реал Мадрид» этим летом - через 18 месяцев после того, как поставил подпись на контракте с чемпионами Европы.

Эндрик сыграл 82 раза за «Палмейрас» и 11 матчей за сборную Бразилии.

В этом сезоне ему предстоит серьезное испытание - найти свое место в сплоченной атаке «Реала» рядом с такими игроками, как Мбаппе, Винисиус, Родриго и Джуд Беллингем.

Эндрик уже забил первый гол за новый клуб, поэтому может ожидать, что его игровое время будет неуклонно расти.

Итан Нванери, («Арсенал»), 17 лет

Полузащитник «канониров» Нванери стал самым молодым игроком Премьер-лиги, когда вышел на замену в возрасте всего 15 лет в матче с «Брентфордом» в сентябре 2022 года.

Сейчас футболисту 17 лет, и он, похоже, зарекомендовал себя в качестве члена основного состава команды Микеля Артеты.

Поскольку Деклан Райс и Мартин Эдегор были недоступны, испанец вызвал Нванери со скамейки запасных во время игры с «Тоттенхэмом», и на фоне плотного календаря, Итан может быть настроен на большее количество игрового времени.