«Барселона» представила третий комплект формы на сезон 2024/25 💚

«Барселона» официально представила третий комплект формы на сезон 2024/25 в рамках кампании по поддержке женского футбола.

Комплект разработан Nikе и символизирует прогресс в борьбе за равенство. Зеленый цвет отражает надежду и обновление.

На принте формы можно увидеть женский символ — круг над крестом, который также называют «зеркало Венеры».

Болельщики каталонцев не впервые видят салатовый цвет на форме своей команды. Последний раз клуб использовал его в сезоне 2014/15 тоже для третьего комплекта.