Звезды АПЛ на неделе моды в Лондоне: Деклан Райс дебютировал на подиуме👔

Звезда сборной Англии Марк Гехи и золотая медалистка Олимпийских игр Кили Ходжкинсон продемонстрировали свои самые дерзкие наряды на Неделе моды в Лондоне.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд был в числе знаменитостей из мира спорта, посетивших показ Burberry весна-лето 2025.

А звезда «Арсенала» Деклан Райс Деклан вчера пошел еще дальше, попробовав себя в качестве модели. Футболист продефилировал по подиуму во время показа Labrum , который состоялся на стадионе «Эмирэйтс»

Одноклубники Майлз Льюис-Скелли и Риккардо Калафьори поддерживала Райса из первых рядов.