Звезды АПЛ на неделе моды в Лондоне: Деклан Райс дебютировал на подиуме👔
Звезда сборной Англии Марк Гехи и золотая медалистка Олимпийских игр Кили Ходжкинсон продемонстрировали свои самые дерзкие наряды на Неделе моды в Лондоне.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд был в числе знаменитостей из мира спорта, посетивших показ Burberry весна-лето 2025.
А звезда «Арсенала» Деклан Райс Деклан вчера пошел еще дальше, попробовав себя в качестве модели. Футболист продефилировал по подиуму во время показа Labrum , который состоялся на стадионе «Эмирэйтс»
Одноклубники Майлз Льюис-Скелли и Риккардо Калафьори поддерживала Райса из первых рядов.