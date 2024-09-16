Милота дня. Гризманн простым жестом осчастливил юную болельщицу «Атлетико»

В пятом туре Ла Лиги «Атлетико» дома без особых проблем разобрался с «Валенсией» − 3:0. Голы забивали новички Конор Галлахер, Хулиан Альварес и местная легенда Антуан Гризманн.

Француз, сделавший счет в игре 2:0, на эмоциях подбежал к трибунам с мячом в руках и кинул его болельщикам, которые были наиболее близко к нему. Ими оказались маленькая девочка и ее мама. Ребенок даже не сразу понял, что этот подарок ей.

Какой простой жест, но он точно останется в памяти девочки на всю жизнь.