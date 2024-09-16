Левандовски провел сто матчей за «Барсу» и обошел Месси в элитном рейтинге! Лишь два игрока «блауграны» забили больше поляка

Матч против «Жироны» (4:2) стал сотым для Роберта Левандовского в футболке «Барселоны». Гроссмейстерский показатель, которого смогли достигнуть не так много игроков. В честь этого юбилея игроки вручили поляку памятную футболку.

В придачу к сотне матчей за «блауграну» Роберту Левандовскому полагается приятная статистика. По данным Transfermarkt, только двое игроков в новейшей истории «Барселоны» (после 2000 года) забили больше мячей за аналогичное количество игр − Луис Суарес (88 голов в 100 матчах) и Самюэль Это'О (68 в 100).

Ниже польского форварда оказались Неймар, Клюйверт, Анри, Роналдиньо, Вилья, Педро и даже Лионель Месси. Впечатляет!