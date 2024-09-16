📸🎥 «Мадрид» готовится к старту обновленной ЛЧ! Смотрим лучшие фото и видео с последней тренировки «сливочных»

«Реал» готов приступить к защите титула в Лиге чемпионов. В первом туре обновленного соревнования «сливочные» примут на «Бернабеу» «Штутгарт».

«Королевский клуб» отчитался о том, как прошла последняя тренировка перед матчем.

Встреча «Мадрида» и «Штутгарта» стартует 17 сентября в 22:00. На групповом этапе Лиги чемпионов «сливочные» также сыграют с «Лиллем», дортмундской «Боруссией», «Миланом», «Ливерпулем», «Аталантой», «Зальцбургом» и «Брестом».

Какой прогноз на матч против «Штутгарта»?