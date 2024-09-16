Милитао готов сыграть в Лиге чемпионов

Эдер Милитао напугал болельщиков Королевского клуба. Бразилец не тренировался в общей группе на последнем занятии перед возвращением Лиги чемпионов. Уже завтра «Реал Мадрид» на «Бернабеу» примет «Штутгарт».

И фанаты клуба, и журналисты сразу решили, что отсутствие Эдера на тренировке – показатель того, что он не сыграет завтра. Но Карло Анчелотти развеял все сомнения.

«Милитао сегодня не тренировался, потому что мы решили дать ему отдохнуть еще один день – он занимался по индивидуальной программе. Завтра он 100% сыграет», - заявил итальянский тренер на пресс-конференции перед матчем со «Штутгартом».

«Беллингем тоже в порядке, как и Тчуамени с Милитао. Ему нужен еще один день на восстановление. Команда готова к матчу, завтра мы постараемся стартовать в турнире с победы», - добавил Карло.