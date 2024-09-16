Минутка ностальгии: «Палермо» украсил третий комплект формы ретро-гербом из 1980-х

В настоящее время выступающий в Серии B, «Палермо» представил третий комплект формы, разработанный вместе с PUMA. Футболку украшает ретро герб клуба.

Такой герб клуб использовал в период с 1979 по 1986 год, на нем изображен орел – символ города Палермо.

В дополнение к гербу, мы впервые видим на футболках клуба палитру цветов, вдохновленную странами Ближнего Востока.

Основная форма «Палермо» на текущий сезон выполнена в культовом бледно-розовом цвете в сочетании с черным. Она напоминает футболку 1974-1975 годов (которую носили ровно пятьдесят лет назад в историческом финале Кубка Италии против «Болоньи») с элегантным V-образным вырезом и черными краями на рукавах.