Названы самые крупные траты на трансферы в истории АПЛ🤑: есть однозначный лидер рейтинга

Статус и богатство Премьер-лиги долгое время были предметом зависти для конкурирующих чемпионатов.

Такие суперзвезды, как Мохамед Салах, Эрлинг Холанд и Кевин де Брюйне, играют именно в высшем дивизионе Англии. И каждое лето клубы тратят огромные деньги в борьбе за трофеи.

Стали известны самые крупные траты на трансферы в Премьер-лиге. Предлагаем подробно остановиться на топ-5:

5. «Челси» (2018/19): £281 млн

Маурицио Сарри не экономил во время своего прибытия на «Стэмфорд Бридж».

Тибо Куртуа и Эден Азар отправились в «Реал», а Сарри потратил рекордные £67 млн ​​на вратаря Кепу Аррисбалагу из «Атлетика». Также была потрачена большая сумма на приобретение Жоржиньо из «Наполи» и на аренду Гонсало Игуаина из «Ювентуса» в январе.

В том же месяце клуб предварительно выкупил Кристиана Пулишича перед сезонным запретом на трансферы, а Сарри выиграл Лигу Европы, прежде чем покинуть свой пост.

4. «Челси» (2017/18): £290 млн

Годом ранее «синие» отправились защищать свой титул чемпиона АПЛ под руководством Антонио Конте — это последний раз, когда «Челси» выиграл домашний чемпионат.

Ключевые игроки Диего Коста, Неманья Матич и Джон Терри ушли, поэтому 55 млн фунтов были потрачены только на Альваро Морату, однако нападающий оказался одним из худших приобретений эпохи Абрамовича.

«Челси» также раскошелился на таких неудачников, как Тьемуэ Бакайоко, Дэнни Дринкуотера и Давиде Дзаппакоста, а вот Антонио Рюдигер и Оливье Жиру в конечном итоге показали, что стоят своих денег.

3. «Манчестер Сити» (2017/18): £328 млн

Пеп Гвардиола не привык упускать титулы и решил выйти на большой рынок после того, как его дебютный сезон в «Сити» закончился лишь третьим местом в АПЛ.

Эмерик Лапорт стал самым дорогим приобретением тренера в тот период – он обошелся в 65 млн фунтов. В защиту пришли Кайл Уокер, Бенджамин Менди, Данило и Эдерсон. Гвардиола также купил португальского плеймейкера Бернарду Силву.

2. «Челси» (2023/24): £396 млн

«Челси» решил раскошелиться не менее чем на 12 игроков. Самым крупным приобретением стал Мойсес Кайседо, за него заплатили £115 млн, полузащитники Ромео Лавия и Лесли Угочукву также перешли за большие деньги. В атаке к Кристоферу Нкунку присоединились Коул Палмер и Николас Джексон.

Защитник Аксель Дисаси и сразу два вратаря — Санчес и Петрович – должны были укрепить оборону.

Молодые Дейвид Вашингтон и Анджело перешли в клуб за деньги, которые обычно тратятся на более опытных игроков.

1. «Челси» (2022/23): £754 млн

Первый сезон под руководством Боули и Эгбали. Странное летнее окно под руководством Томаса Тухеля, уволенного уже осенью, привело к тому, что такие звезды, как Рахим Стерлинг, Калиду Кулибали, Уэсли Фофана, Пьер-Эмерик Обамеянг и Марк Кукурелья, получили огромные контракты.

Прошло несколько месяцев, и уже Грэму Поттеру пришлось иметь дело с раздутым составом.

На Энцо Фернандеса было потрачено 105 млн фунтов, Михаил Мудрик, Бенуа Бадиашиле и Нони Мадуэке тоже были подписаны за серьезные суммы.

Аренда Жоау Феликса из «Атлетико» обошлась клубу в 10 млн фунтов — и все эти траты привели к 12-му месту в АПЛ.

Вот полный список из 10 самых крупных трат на трансферы в АПЛ: