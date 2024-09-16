Что это было? Левандовски прижал Ямаля к себе, а тот внезапно показал сигарету

В «Барселоне» супер-атмосфера: команда только выигрывает, Флик прыгает на бровке, а игроки нашли взаимопонимание. Настолько, что перед игрой выдали Ламин Ямаль и Роберт Левандовски выдали что-то совсем веселое – или странное. Как посчитаете удобным.

Поляк прихватил испанца за шею и прижал к себе – а 17-летний Ямаль убрал руку Левы и показал сигарету, глядя куда-то в сторону. Ламин позвал сидящего рядом Дани Ольмо – он тоже посмеялся.