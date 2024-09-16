Сын Фила Фодена готов потеснить Криштиану Роналду на YouTube

Сын Фила Фодена Ронни собирается потеснить Криштиану Роналду на YouTube, и, как говорят, пятилетний мальчик заработает «кучу денег».

Ронни стал чем-то вроде неофициального талисмана «Манчестер Сити», он регулярно появляется на празднованиях трофеев команды.

У Ронни есть собственный аккаунт в Инстаграме, на который подписано 4,7 миллиона человек, и он продолжит покорять социальные сети, перейдя на YouTube вслед за пятикратным обладателем «Золотого мяча» Роналду.

«Ронни любит быть в центре внимания и является большим поклонником некоторых ютуберов, поэтому Фил и Ребекка создали ему аккаунт. В конечном итоге он может заработать на этом кучу денег», - говорит источник, близкий к семье футболиста.

Ронни, которого фанаты «Сити» прозвали «Чувак», также может похвастаться модельным контрактом и числится в списке агентства талантов, несмотря на то, что ему всего пять лет.